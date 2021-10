Emerson Ceará - Divulgação

Rio - Para quem quer se divertir, anote essa dica: O Imperator – Centro Cultural João Nogueira, no Méier, zona norte do Rio de Janeiro, recebe três grandes nomes da comédia nacional neste fim de semana: Emerson Ceará, Diogo Almeida e Nando Viana.

Emerson Ceará se apresenta nesta sexta-feira, dia 29, seu mais recente show, “Sem Freio”. Com seu estilo escrachado e direto, o comediante compõe suas piadas através da interação com o público e aborda os mais diversos assuntos durante a apresentação, descendo a ladeira “Sem Freio”.

No sábado, dia 30, é a vez de Diogo Almeida animar o público com o stand-up “Vida de Professor II – Segunda Chamada”, que relata o cotidiano dos professores e profissionais da área da educação e suas particularidades.

Já Nando Viana sobe ao palco domingo, dia 31, com “Coloca o cinto que a viagem vai ser longa”, seu terceiro show solo na carreira. O humorista, que integra o elenco de 'A Culpa é do Cabral', promete entregar as histórias mais engraçadas que acontecem com ele diariamente em seu cotidiano.

Todos os shows acontecem no Teatro Imperator - Centro Cultural João Nogueira, que fica na Rua Dias Cruz, 170, no Méier. Os shows começam às 21h *(abertura dos portões começa 1h antes) e custam R$ 35 (meia). Os ingressos são vendidos no local e através do site da Eventim.

Vale lembrar que é imprescindível a comprovação de vacinação contra Covid-19 para a entrada no local.