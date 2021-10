Alcione realiza show no Vivo Rio para plateia virtual - Marcos Hermes

Publicado 27/10/2021 11:42

Rio - Nesta terça-feira (26/10), na inauguração do Bar Alcione, na Zona Sul do Rio, o Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, anunciou a criação da comenda ‘Medalha Alcione’, voltada para personalidades da cultura como artistas, produtores e personalidades do segmento cultural. O anúncio foi realizado com a presença do governador Cláudio Castro e da Secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa, Danielle Barros.