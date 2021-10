Giulia Be - Reprodução Internet

Publicado 29/10/2021 16:05

Rio - Internacional! Giulia Be tem moptivos para comemorar porque a cantora se tornou a artista brasileira que mais emplacou músicas no TOP 50 dos charts de Portugal em 2021. Segundo o site oficial dos charts nacionais do país, ela teve quatro de suas músicas na lista: “pessoa certa hora errada”, que, até o momento, se mantém a quatro semanas no top 50; “Inesquecível”, que se manteve durante 37 semanas; “Vamos Com Tudo”, com quatro semanas; e “menina solta”, que marcou presença durante 52 semanas seguidas.

A relação de Giulia com Portugal já é longa. O fenômeno “menina solta” atingiu #1 em todos os charts de Portugal, chegando a receber certificado de diamante duplo. Já seu primeiro feat da carreira, com o cantor Luan Santana, “inesquecível” conquistou o primeiro lugar no iTunes, Apple Music e o 2º no Spotify de Portugal. Além disso, a cantora também fez participação na música “Vamos com tudo”, tema oficial da Seleção Nacional para o Euro 2020, na qual também foi uma das compositoras.