Simone Spoladore, Maureen Miranda e Leticia Spiller estreiam ’Atira-te ao Rio’, da diretora Carla Böhler, no Festival Curta Cinema - Divulgação

Publicado 03/11/2021 16:23 | Atualizado 03/11/2021 16:26

Rio – Depois de dois anos em formato online, o Festival Internacional de Curtas-Metragens do Rio de Janeiro, o Curta Cinema, retorna às salas de cinema com entradas gratuitas. Nesta 31º edição, que vai desta quarta (3) até a da semana que vem (10), a novidade fica por conta do formato híbrido. Quem não puder assistir aos filmes no Estação Net Botafogo, pode ver por meio da plataforma Festhome TV.

No total, serão 130 curtas exibidos, sendo 50 inéditos no Brasil. Entre os destaques, estão “Ato”, primeiro filme de ficção da diretora e atriz Barbara Paz, que estreou no último Festival de Veneza, e “Atira-te ao Rio”, dirigido por Carla Böhler, com Simone Spoladore, Maureen Miranda e Leticia Spiller no elenco.

“Traz um pouco de esperança neste cenário delicado. E a sensação de que a arte resiste e sempre existirá em meio ao caos e tentativas de suprimir a cultura”, diz Leticia sobre estrear um filme em meio ao delicado cenário de retomada para o cinema nacional.

“Atira-te ao Rio”

Dentro da programação do festival, o curta-metragem estreia em uma sessão gratuita, nesta quinta-feira (4), às 21h, no cinema Estação Net Botafogo. Quem não puder assistir ao filme presencialmente no Rio de Janeiro, vai conseguir conferir a estreia online. Após a sessão, ele vai ficar disponível gratuitamente na plataforma Festhome TV por 24 horas.

Com direção de Carla Böhler, o filme surgiu a partir de um encontro entre amigas em Portugal, quando a diretora se “exilou” no país durante a gestação de sua filha para fugir da epidemia provocada pelo zika vírus no Brasil que causa microcefalia em fetos e bebês recém-nascidos. O título da produção foi inspirado no restaurante de mesmo nome, que fica às margens do rio Tejo onde ela morava.

Letícia Spiller reflete sobre a narrativa do curta. “O que fica mais forte pra mim é a amizade e o livre arbítrio que todos nós possuímos em nossas escolhas representado nas personagens de Maureen e Simone”, pensa a atriz.

“Sou muito afetada pelas histórias de pessoas que abandonam a terra onde nasceram porque precisam encontrar um jeito de sobreviver. As personagens precisam encontrar um jeito de se reinventarem nessa nova terra. Esse filme foi uma ação entre amigos, contamos uma história e fortalecemos laços. É muito bom fazer parte de narrativas contadas a partir do ponto de vista feminino”, completa Simone Spoladore.

"O cinema nacional está explosivo, forte e corajoso... Nosso filme é sensível, que conta a história de duas mulheres que foram tentar a vida em outro país, são sofridas, são ressabiadas, são amigas. O que destaco na narrativa é exatamente um recorte do momento de vida das duas, suas diferenças, por onde os desejos e pensamentos delas seguem uma trajetória diferente, muito por conta do temperamento de cada uma delas e aonde existe um ponto de comunhão. A amizade é preciosa", pensa Maureen Miranda.

Saiba mais sobre o festival

A programação desta edição é composta por cinco mostras competitivas: Competição Nacional, Competição Internacional, Primeiros Quadros Nacional, Panorama Carioca e Panorama Latino-Americano. Os ganhadores das duas últimas mostras ganham o prêmio do público. Haverá ainda os Programas Especiais ‘Realizadoras Francesas de Curta-metragem’ e ‘Short Export’, com curtas alemãs.

Os filmes vencedores das competições Nacional e Internacional ganham qualificação para pleitearem uma indicação ao Oscar, principal premiação do cinema mundial.

As produções que abrem a 31ª edição do Festival Curta Cinema nesta qarta (3) são “Dajla - Cine Y Olvido”, de Arturo Dueñas Herrero (Espanha), “Por La Razón o La Fuerza”, de Giarella Araya Veja (Chile), “Inch”, de Laércio Ribeiro e Ricardo Vieira (Rio de Janeiro), “Entreaberta”, de Bruna Amorim (Rio de Janeiro) e “O Dendê do Mestre Didi”, de Beth Formaggini (Rio de Janeiro). A cerimônia acontecerá no Estação Net Botafogo.