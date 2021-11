Teresa Cristina - @MarcosHermes

Publicado 04/11/2021

Rio - Depois de homenagear Noel Rosa e Cartola, Teresa Cristina sobe ao palco do Teatro Claro Rio, em Copacabana, para apresentar seu show inédito em homenagem ao centenário de Zé Keti. As apresentações acontecem dias 6 e 7 de novembro (sábado, às 20h e domingo, às 19h).

"Qualquer sambista se emociona com as músicas de Zé Kéti, elas são melódicas e sentimentais, mas trazem contestações sociais, que tem a ver com o Brasil atual", explica Teresa. Ela o considera um dos maiores melodistas da música brasileira. No último dia 16 de setembro, o compositor faria 100 anos. A “Rainha das Lives” não podia deixar a celebração de fora de seu calendário e fez uma apresentação online daquelas que os fãs poderiam ficar por horas cantando junto.O repertório do show traz grandes sucessos como: "A voz do morro", "Opinião", "Acender as velas", "Diz que fui por aí”, entre outros. Teresa será acompanhada pelo violão de Carlinhos Sete Cordas. A cantora assina a direção do espetáculo.Teresa CristinaLocal: Teatro Claro Rio – Rua Siqueira Campos, 143 – 2º piso – Copacabana.Dia: 6 e 7 de novembro (sábado e domingo)Horário: Sábado às 20h e Domingo às 19h.Ingresso: R$ 140,00 (plateia e frisa) R$ 100,00 (balcão)Vendas: https://bileto.sympla.com.br/event/69471/d/112306Capacidade: 395 lugares (capacidade de 60%)Classificação: 18 anosDuração: 70 minutos