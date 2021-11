Giulia Be - Lufree

Giulia BeLufree

Publicado 11/11/2021 19:19

Rio - O 22º Grammy Latino acaba de anunciar que Giulia Be está entre as artistas que irão se apresentar no evento. Indicada em uma das quatro principais categorias da noite, Giulia Be estará presente na premiação em Las Vegas e ainda fará uma participação na performance de abertura da cerimônia, logo na primeira música. Cantando no palco principal da noite ao lado de Giulia (indicada como “Melhor Nova Artista”) estarão outros indicados, como: Farina, Diego Torres e Pedro Capó; além de convidados especiais, como Gloria Estefan e a brasileira Anitta.

Marcada para acontecer no hotel MGM Grand em Las Vegas no dia 18 de novembro, próxima quinta-feira, a cerimônia é um marco para cantora, que é a única artista brasileira indicada na categoria Melhor Nova Artista.

Recuperação

Apesar de faltar pouco para a apresentação, Giulia ainda está em processo de recuperação de uma lesão. Na última sexta-feira, Giulia foi internada às pressas hospital Sírio-Libanês em São Paulo. De acordo com a assessoria de comunicação da jovem, Giulia perdeu a consciência, desmaiou e, ao cair, bateu a cabeça.



"A artista desmaiou, bateu a cabeça e foi levada para o hospital Sírio-Libanês às pressas. Como foi uma perda súbita de consciência, ela teve que passar por uma série de exames e ficar em observação durante todo o fim de semana e só recebeu alta hoje. O laudo que recebemos é que ela foi internada “por motivos de doença neurológica de perda súbita da consciência seguida por trauma cranioencefálico, com contusão cerebral", diz a nota, que reforça que Giulia recebeu alta na segunda-feira e está de repouso em casa.