Maiara, Marília Mendonça e Maraisa - Reprodução

Publicado 15/11/2021 16:02

Rio - Pelo seu perfil pessoal no Twitter, a sertaneja Maraisa, que faz dupla com a irmã Maiara, revelou que as duas iram assumir toda a agenda de shows programada para Marília Mendonça. Após a morte da sertaneja, há 10 dias, vítima de um acidente aéreo, os empresários estavam decidindo o que fazer com as datas e as irmãs se ofereceram para cumprir os compromissos da amiga.

"Quando o escritório estava resolvendo sobre quem faria os shows no lugar da Lila, eu me disponibilizei a fazer todos, enquanto Deus me der forças! Eu cumprirei todos que puder porque eu não imagino ninguém fazendo isso, do que eu e minha irmã! Pra mim é muito difícil forçar um sorriso diante de tudo isso, pra tirar fotos, me mostrar bem no palco, pq na verdade eu nunca estarei. Mas Deus, aos poucos, vai dando entendimento e mostrando que a gente não poderia parar… Por ela… Por nós!", escreveu Maraisa, que entende que as apresentações são uma forma de continuar o legado de Marília.

"Quero agradecer a todos os fã-clubes e dizer que podem se sentir abraçados, e que, onde estivermos e vocês sentirem que tem um pedacinho dela lá, isso fará tudo valer a pena! O grande intuito desses shows é dar continuidade ao legado dela. É não deixar que o que ela fez, tenha sido em vão! Trazer um pouco de conforto, de paz e de Deus pra cada um de vocês! O que nós queremos nessa vida é levar alegria, bons exemplos e mostrar que somos mulheres fortes, como ela sempre foi! Nós juramos em vida que seria até o infinito e estamos cumprindo nossa palavra, nossa promessa… Até o fim! Tenho certeza de que Deus vai continuar nos dando muita sabedoria e muita força para que continuemos esse legado! Até daqui a pouco Lorena - SP! Até o infinito!!!", completou a sertaneja nas postagens.

