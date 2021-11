Anitta mobiliza corrente de oração para Marília Mendonça - Reprodução

Publicado 16/11/2021 11:45

Rio - Parece que Anitta não vai fazer uma homenagem a Marília Mendonça na cerimônia do Grammy 2021. Após a informação ser divulgada nas redes sociais, a equipe da cantora explicou que a única apresentação que Anitta fará na premiação será em grupo, junto a outros artistas.

"A assessoria de Anitta esclarece que a cantora participará unicamente do musical de abertura do Grammy Latino 2021, ao lado de Gloria Estefan e outras cantoras. Uma homenagem à Marília Mendonça será realizada por Anitta de maneira solene", diz a nota.

Anitta e Marília Mendonça eram muito amigas. As duas, que fizeram sucesso com a parceria 'Some Que Ele Vem Atrás', costumavam trocar elogios nas redes sociais. Desde a morte de Marília, vítima de um acidente aéreo no dia 5 de novembro, Anitta vem desabafando sobre a saudade da amiga na internet.