Kanye West - Reprodução

Kanye WestReprodução

Publicado 16/11/2021 18:42 | Atualizado 16/11/2021 18:47

Rio - Kanye West acaba de surpreender seus fãs com o lançamento da versão deluxe de seu décimo álbum de estúdio, 'Donda'. Ouça e baixe aqui . Contando com 32 faixas a nova edição conta com faixas inéditas e versões alternativas, como: 'Life of the Party', com Andre 3000, 'Up From The Ashes', 'Never Abandon Your Family', 'Keep My Spirit Alive pt 2' e 'Remote Control pt 2', com Young Thug, uma nova participação de Kid Cudi, e muito mais.