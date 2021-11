Eduardo Paes e Tia Surica - Reprodução/Instagram

Eduardo Paes e Tia SuricaReprodução/Instagram

Publicado 17/11/2021 11:22 | Atualizado 17/11/2021 11:35

Rio - Tia Surica completa 81 anos nesta quarta-feira e recebeu uma visita especial do prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), durante a manhã. Ele postou nas redes sociais que foi até a casa do ícone da Portela, em Madureira, Zona Norte da cidade, para abraçá-la e parabenizá-la.

"Passadinha agora nessa manhã na casa da Tia Surica para dar um beijo pelos seus 81 anos! Vida longa para Surica", escreveu o prefeito do Rio. Internautas aproveitaram a postagem para desejar boas vibrações à Tia Surica. "Viva, Tia Surica", exclamou um. "Ela é muito fofa", escreveu outra. "Feliz dia, Tia Surica! Muita saúde e paz", postou uma terceira pessoa.