Planetário da GáveaReprodução

Publicado 17/11/2021 15:00 | Atualizado 17/11/2021 15:18

Rio - Depois de não poder comemorar seu cinquentenário em 2020, o Planetário do Rio, localizado na Gávea, prepara uma programação intensa para celebrar seus 51 anos no próximo fim de semana. Com o tema "Dois anos em Um", o espaço abre as portas aos cariocas com debates, painéis, foodpark, feira literária, contação de histórias, oficina de drones, baile charme e o aguardado retorno da observação do céu.

Instituição pública referência em educação, divulgação científica e astronomia completará 51 anos na próxima sexta-feira (19), data que dá início as festividades. Se o jubileu não pôde ser comemorado no ano passado, devido às restrições impostas pela Covid-19, em 2021 prepara três dias com dezenas de ações entre 19 e 21 de novembro.

Na primeira noite, haverá uma solenidade com um ato interreligioso, que contará com as bênçãos do Padre Josafá, reitor da PUC, seguido de homenagens para os profissionais pioneiros que contribuíram na construção do Planetário, entre eles Arnaldo Niskier; a entrega de comendas para 22 professores da Secretaria Municipal de Educação, além da entrega da comenda Planeta.Rio que homenageia um grande nome das ciências, a infectologista Dra. Margareth Dalcolmo.

O evento também marca o início danova gestão, denominada “Experiência Planeta.Rio” inspirada na experiência Disney e por ter o DNA da cidade no próprio nome. Serão mais de 40 atividades durante os três dias com a participação de diversas secretarias municipais, sociedade civil e a sociedade acadêmica. Evento "Dois anos em Um" é uma organização da Prefeitura do Rio, a Secretaria de Governo e Integridade Pública e a Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro.

SERVIÇO - Aniversário Planetário do Rio - Dois anos em Um

Data: sexta (19/11), sábado (20) e domingo (21)

Local: Rua Vice Governador Rubens Berardo, 100 - Gávea, Rio de Janeiro