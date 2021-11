Djonga se apresentará no Circo Voador - Divulgação

Djonga se apresentará no Circo VoadorDivulgação

Publicado 19/11/2021 07:00

Rio - Com a forte adesão à vacinação pelos cariocas e a consequente queda de casos de covid na cidade, o setor cultural se reergue aos poucos no Rio. E para marcar este 20 de novembro, que celebra O Dia Nacional da Consciência Negra, a cidade se organiza em eventos que permeiam todo o fim de semana.

fotogaleria

Um dos carros-chefe da programação é o Festival de Camarão do Porto. Grande aliado à culinária africana, o camarão é o item indispensável dos pratos criados por 23 restaurantes participantes do festival e que estão localizados nos bairros da Saúde, Gamboa e Morro da Providência, região conhecida como Pequena África. E para ficar ainda melhor, a tarde de sábado vai ficar marcada pela volta da tradicional roda de samba da Pedra do Sal, paralisada desde o início da pandemia.

Outras programações



Mas além do festival gastronômico e de uma extensa programação em homenagem ao Dia da Consciência Negra, a cidade também conta com shows de rock, peças de teatro e festas para todos os gostos. A maioria dos eventos são gratuitos, mas exigem comprovante de vacinação na entrada.

Confira abaixo a programação completa para o fim de semana:

Dia da Consciência Negra

Festival de Camarão do Porto

Todos os dias, em 23 restaurantes da Pequena África

Consciência Negra no Renascença, com homenagens, feijoada e shows

R. Barão de São Francisco, 54, Andaraí

Sexta a segunda, a partir das 10h

Ingressos: programação gratuita com shows a partir de R$ 20

Clube de Leitura, com leitura da obra Torto Arado, de Itamar Vieira Junior

Museu do Amanhã. Praça Mauá, 1, Centro

Sábado, às 10h, pelo Zoom

Ingressos: Programação gratuita, mas é necessária inscrição no site do Museu

Festival da Consciência Negra com muita música, arte, dança e teatro, com Jessica Ellen, Rodrigo França, Grupo AfroReggae e outros convidados

Teatro Prudential. Rua do Russel, 804, Glória

Sábado, de 11h às 22h

Ingressos: R$ 40 (presencial) e gratuito (online) - pelo Sympla

Live YouTube Black com shows de Péricles, Psirico, Mel, Luciana Mello e Rappin’Hood

Sábado, a partir das 18h30

Gratuito, no canal do Youtube Brasil

Música



2° Edição do Festival Rock 80 Jacarepaguá, com tributos a lendas do rock

Rio Office Mall. Estrada do Gabinal, 313, Freguesia

De sexta a domingo, das 16h às 23h a 21 de novembro

Ingressos: A entrada é gratuita, mas a organização pede que quem puder, doe 2kg de

alimentos não perecíveis na entrada, que serão doados para o retiro dos artistas. Mesmo

assim, ingressos devem ser retirados no site EventBrite

Balacobaco e Betta

Bar do Zeca Pagodinho Park. Estrada de Jacarepaguá, 6069, Anil/ Jacarepaguá

Sexta, às 18h30 e às 22h30

Ingressos: R$ 30

Renato Milagres e Grupo 100%

Bar do Zeca Pagodinho. Av. das Américas, 8585, Barra da Tijuca

Sexta-feira, às 19h e 23h

Ingressos: R$ 30

Jards Macalé

Circo Voador. R. dos Arcos, s/n, Lapa

Sexta, às 22h

Ingressos: a partir de R$ 60

Sambe Como Uma Mulher, Lucas de Moraes e Sambinha do Primeiro Amor

Bar do Zeca Pagodinho. Av. das Américas, 8585, Barra da Tijuca

Sábado, às 14h30, 18h30 e 22h30

Ingressos: R$ 30

Dandara Alves, Leandro Sapucahy e Nando do Cavaco

Bar do Zeca Pagodinho Park. Estrada de Jacarepaguá, 6069, Anil/ Jacarepaguá

Sábado, às 14h30, 18h30 e 22h

Ingressos: R$ 30

Djonga

Circo Voador. R. dos Arcos, s/n, Lapa

Sábado, às 22h, e domingo, às 19h

Ingressos: a partir de R$ 70

Matheus Fernandes

Mirante da Rocinha. Estr. da Gávea, 233-223, Gávea

Sábado, às 22h

Ingressos: a partir de R$ 200

Cartola de Noel e Grupo Iluaie

Bar do Zeca Pagodinho Park. Estrada de Jacarepaguá, 6069, Anil/ Jacarepaguá

Domingo, às 14h30 e 18h30

Ingressos: R$ 30

Festival Polifonia, com Terno Rei, Tuyo, Romero Ferro, Clarissa e Felipe Flip

Vivo Rio. Av. Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo

Domingo, às 16h

Ingressos: a partir de R$ 100

Teatro

Peça ‘Pá de Cal (Ray-lux)’

Centro Cultural Banco do Brasil. Rua Primeiro de Março, 66, Centro

Sexta e sábado, às 19h, e domingo, às 18h

Ingressos: a partir de R$ 15

Peça ‘Onde está Liz dos Santos?’

Teatro Firjan SESI Centro. Av. Graça Aranha, 1, Centro

Sexta, às 19h, sábado e domingo, às 17h.

Ingressos: a partir de R$ 10 (vendas pelo Sympla)

*Peça também transmitida online de forma gratuita

Peça ‘Proibido’

Teatro Vannucci. Rua Marquês de São Vicente, 53, Gávea

Sexta-feira, às 20h

Ingressos: R$ 70

Peça 'Katharine, o estranho caso do Dr. Jekylle e do Sr. Hyde’

Teatro Glaucio Gil. Praça Cardeal Arcoverde, s/n, Copacabana

Sexta, sábado e domingo, às 20h

Ingressos: R$ 60

Peça ‘Saci in Pixel’

Transmissão online pelo canal Saci.inpixel

Sexta-feira, às 20h, sábado e domingo, às 16h

Temporada gratuita

Peça ‘Meninas Velhas’

Teatro dos 4. Shopping da Gávea. Rua Marquês de São Vicente, 52, Gávea

Sexta e sábado, às 21h, e domingo, às 19h

Ingressos: a partir de R$ 45 (vendas pelo Sympla)

Peça ‘Cariocaos’

Teatro Vannucci. Shopping da Gávea. Rua Marquês de São Vicente, 52, Gávea

Sábado, às 19h30



Ingressos: a partir de R$ 35 (Vendas pelo Sympla)



Peça ‘Eu poderia ter ficado quieto’, com Dihh Lopes

Teatro Riachuelo. Rua do Passeio, 38/40, Centro

Sábado, às 20h

Ingressos: a partir de R$ 40 (Vendas pelo Sympla)



Peça ‘A Casa da Sogra’

Teatro Dos Grandes Atores. Av. Das Américas, 3555, Barra da Tijuca

Sábado, às 21h, e domingo, às 20h

Ingressos: a partir de R$ 50 (vendas pelo Divertix)



Peça ‘Evoé, o Musical’

Teatro Prudential. Rua do Russel, 804, Glória

Domingo, às 16h e às 19h

Ingressos: a partir de R$ 25 (vendas pelo Sympla)



Peça ‘Tá Embaçado’, com Fábio Rabin

Teatro Riachuelo. Rua do Passeio, 38/40, Centro

Domingo, às 19h

Ingressos: a partir de R$ 80 (Vendas pelo Sympla)

Outros eventos

Festival Literário de São Gonçalo (Flisgo)

Conjunto Residencial Venda da Cruz. Antigo 3º. Batalhão de Infantaria, São Gonçalo

Sexta a segunda, de 10h às 17h

Evento gratuito



Festival Cultural Samba Luzia, com lançamento do show-documentário ‘MalAndro da Lapa’

Casa Santa Luzia. Rua Evaristo da Veiga, 149, Lapa

Sexta, às 21h, e sábado, às 14h

Evento gratuito com retirada de ingressos pelo Sympla



Jazz na Feira do Lavradio, com show Renato Massa e convidados

Rua do Lavradio, na Lapa

Sábado, às 16h

Evento gratuito



TriboQ (antigo Candybloco)

Monte Líbano, Av. Borges de Medeiros, 701, Lagoa

Sábado, às 21h

Ingressos: partir de R$40 (vendas pelo Sympla)



Festa Samba das Artes, com roda de samba e presença da Velha Guarda da Portela e

Marquinhos de Oswaldo Cruz

Cidade das Artes. Av das Américas 5300, Barra da Tijuca

Domingo, das 12h às 21h



Ingressos: Entrada gratuita com retirada de ingressos através do Sympla



Roda de Samba 'A Gloriosa'

Praça da Feira da Glória. Av. Augusto Severo, Glória

Domingo, às 15h

Evento gratuito