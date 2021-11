Anitta homenageia Marília Mendonça no Grammy Latino - Reprodução

Publicado 19/11/2021 07:56

Rio - A cantora Anitta fez uma homenagem para Marília Mendonça no Grammy Latino, que aconteceu em Las Vegas, nos Estados Unidos, na noite desta quinta-feira. Marília morreu no dia 5 de novembro, vítima de um acidente aéreo em Piedade de Caratinga, em Minas Gerais, onde faria um show. Outras quatro pessoas também morreram na tragédia. Ao som de "Eu sei de cor", Anitta fez um discurso para a Rainha da Sofrência.

"Há pouco nós perdemos uma grande artista do meu país. Marilia Mendonça desde muito jovem se tornou uma das cantoras e compositoras mais queridas do Brasil. Marilia, junto com Maiara e Maraisa, estava indicada nesta noite e nos dói o coração que ela não esteja aqui. Todos que te conhecemos sabemos que você era uma grande alma, uma mulher generosa e uma amiga de todos. Vamos lembrar de você hoje, amanhã e sempre. Viva Marília Mendonça!", disse a cantora.

Além das palavras de Anitta, o diretor do Grammy Latino, Manuel Abud, dedicou a premiação à artista. "Proponho não deixar a tristeza ofuscar a celebração de hoje, convido todos a usarem essa cerimonia para celebrar Marília Mendonça e seu legado", disse. Ao final da apresentação, Carolina Dieckmann, uma das apresentadoras, pediu uma salva de palmas a Marília Mendonça.

A artista concorreu, junto com Maiara e Maraisa, à categoria de "Melhor Álbum de Música Sertaneja" por "As Patroas". No entanto, as três não levaram o melhor prêmio, que ficou com a dupla Chitãozinho e Xororó. Marília Mendonça foi indicada ao Grammy Latino pela primeira vez em 2017. Em 2019, ela levou a estatueta pelo álbum "Todos os Cantos".