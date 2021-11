Babilônia Feira Hype - Divulgação

Babilônia Feira Hype Divulgação

Publicado 19/11/2021 15:58

Rio - A Babilônia Feira Hype comemora 25 anos neste final de semana e comemora com atividades gratuitas para os cariocas e turistas no Parque das Figueiras, na Lagoa, Zona Sul do Rio. A programação une moda, design, arte, decoração e gastronomia. No domingo, ainda haverá bolo, às 17h, para o público cantar parabéns ao espaço.

Dentre os destaques está o lançamento de uma nova área chamada de Espaço Hype Bem-Estar exclusivo para marcas de saúde, estética e beleza. Nessa nova área, haverá também a Tenda Conexões com uma programação intensiva de práticas e vivências de autoconhecimento como. yoga, sound healing, meditação, dança dos chakras entre outras.

“A criatividade é atemporal. A Babilônia Feira Hype é isso. Estamos muito felizes por celebrar os 25 anos da Feira Hype trazendo essa novidade para todos os participantes. A humanidade está cada vez mais caminhando para o despertar de uma nova consciência e no evento, queremos mostrar que você pode se conectar com o seu verdadeiro EU em qualquer momento do dia. Temos certeza de que a Tenda Hype Conexões será um lugar de muita criação, celebração e autocura", comentam Paola Canella e Vicky Levier, coordenadoras da programação da tenda.

A programação conta ainda com o Hype Festival Gastronômico e atividades para as crianças. Além disso, começa a campanha “Sou do Bem”, que visa arrecadar doações para a Obra do Berço e os lançamentos dos agentes criativos.

Ao longo de sua trajetória, a BFH trouxe um novo conceito para a programação cultural da cidade, promovendo o mercado autoral e o setor da economia criativa do Rio.

SERVIÇO: BABILÔNIA FEIRA HYPE

Data: sábado (20/10) e domingo (21/10), das 14h às 22h

Local: Parque das Figueiras (Av. Borges de Medeiros s/n - Lagoa Rodrigo de Freitas)

Valor: Entrada gratuita

Estacionamento Rotativo: PARQUE DOS PATINS, LAGOON e CLUBE FLAMENGO (Estacionamento com vagas limitadas. Evite carros. Use táxi, bicicleta, ônibus e skate).