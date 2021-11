Pedro Neville - Reprodução

Publicado 23/11/2021 14:36 | Atualizado 23/11/2021 15:01

Rio - Famoso após um difícil relato sobre a morte da mãe, vítima de covid, o repórter da Globo Pedro Neville tem ficado cada vez mais em contato com seu público pelas redes sociais. Nesta terça-feira, ele contou aos seguidores sobre o período que passou de férias e licença paternidade após o nascimento de seu filho caçula, Rafael.

"Depois de 40 dias, a volta ao trabalho. Foram 20 dias de licença-paternidade e, logo depois, 20 dias de férias. Sabe aquela sensação de que passou voando? Pois é, eu não tive. Porque foi um período difícil demaaaais! Se você tem dois filhos com pouca diferença de idade sabe do caos que virou minha casa a partir do dia 12 outubro".

"Algumas vezes, quando o Rafael chorava sem parar com cólicas e o Benjamin fazia pirraça pra chamar atenção (sem falar na Abigail cruzando com a minha perna o dia inteiro), eu pensava que gostaria de estar trabalhando. Porque nenhuma pauta é mais puxada do que um recém-nascido e uma criança na fase do "terrible two" juntos. No mesmo instante, eu me recriminava em pensamento. Porque significaria que meu amor ficaria sozinha com nossos filhotes. E seria egoísmo meu. Nós dois, aliás, brigamos um monte. Os dois estressados, cansados, com sono, frustrados com tanto choro do Rafinha, com as desobediências do Ben. Outro dia um simpático funcionário do condomínio, que chegou há pouco tempo e eu ainda não sei o nome, me viu passando com o Rafael no carrinho e falou: 'aproveita que passa rápido'".

"Eu ri e respondi: 'não tá passando não'.'Que isso, amigo, essa fase é uma delícia', Arnaldo insistiu (ele tem cara de Arnaldo).'É que você não se lembra direito. Quantos anos tem seu filho?'.'1 ano e 9 meses, é uma menina', disse Arnaldo.'Pois então, não está muito melhor agora? O Rafael chora o dia inteiro. Se está acordado, está chorando. Ainda não interage. Daqui a dois meses, aí sim, vou concordar contigo, vai ficar legal demais'. Minha esposa diz que as pessoas querem ter mais filhos porque se esquecem dessa fase. E, agora que parece que eu te desencorajei a pensar no assunto, vou te falar o que aconteceu quando eu cheguei no trabalho: fiquei morrendo de saudade da @aminhafamilinha Porque eu passei esse tempo curtindo cada novidade, aprendizado, cada sinal de evolução. E agora? O quanto eu vou perder ficando 8 horas na rua? Quer saber? Arnaldo tem razão. PS: Obrigado São Longuinho, já dei 3 pulinhos. Entendo que o senhor estava cheio de pedidos. Depois de 1 semana, achei a gopro", completou o repórter.

