Publicado 23/11/2021 14:24 | Atualizado 23/11/2021 14:25

Rio - A música sempre foi considerada uma linguagem universal, potência máxima para expressão da cultura, do estado de espírito e do sentimento - tanto do artista como do público em geral. Em maio de 2022, acontece a primeira edição do festival MITA - Music Is The Answer, quando a música será valorizada ao máximo na celebração de novas conexões, de um novo momento e de novas formas de olhar para o futuro.

O line-up mescla atrações internacionais e nacionais, trazendo para o mesmo evento nomes já consagrados do cenário musical, músicos com forte história no país e, também, novos nomes que começam a despontar e conquistar o público. Nomes como Gilberto Gil, Gorillaz, Rüfüs du Sol, Luedji Luna e Marina Sena estão confirmados.

Os shows serão divididos em dois palcos, com um total de 16 apresentações por fim de semana. No Rio de Janeiro, o festival chega ao Jockey Clube,entre a Lagoa Rodrigo de Freitas e o Jardim Botânico, nos dias 21 e 22 de maio. Antes, o eventoacontece em São Paulo, nos dias 14 e 15 de maio na Spark Arena.

O MITA é o primeiro festival produzido em parceria pelas empresas Bonus Track, de Luiz Oscar Niemeyer e Luiz Guilherme Niemeyer, e 30E - Thirty Entertainment, e vai acontecer anualmente. A edição 2022 tem patrocínio do app Ame. A curadoria musical é assinada pelos realizadores Bonus Track e 30E, em parceria com a MangoLab, plataforma musical que também ficou responsável pela criação visual do projeto.

Os ingressos para o MITA custarão a partir de R$ 350 e terão pré-venda para clientes Ame a partir do dia 24 de novembro, às 10h, até 1 de dezembro, às 9h59. A partir do dia 1 de dezembro, às 10h, tem início a venda para o público em geral no site e pontos oficiais de venda da Eventim.

Atrações MITA 2022

Rio de Janeiro - 21 de maio

Gorillaz

Two Door Cinema Club

The Kooks

Heavy Baile

Liniker

Black Alien

Xênia França

Coruja BC1 convida Larissa Luz

Rio de Janeiro - 22 de maio

Rüfüs du Sol

Tom Misch

Gilberto Gil In Concert

Jão

Marcelo D2

Marcos Valle & Azymuth

Letrux

Alice Caymmi convida Maria Luiza Jobim



São Paulo - 14 de maio

Rüfüs du Sol

Tom Misch

Gilberto Gil In Concert

Luedji Luna

Marina Sena

Black Alien

Xênia França

Day convida Lucas Silveira

São Paulo - 15 de maio

Gorillaz

Two Door Cinema Club

Marcelo D2

Matuê

Liniker

Heavy Baile

Letrux

Coruja BC1 convida Larissa Luz