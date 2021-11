Thaila Ayala em Moscow - divulgação

Thaila Ayala em Moscow

Publicado 29/11/2021

Rio - Thaila Ayala, de 35 anos, é uma das estrelas do filme 'Moscow', disponível na Amazon Prime Video. Na trama, a atriz dá vida a protagonista Val, uma mulher forte e cheia de personalidade que gerencia o 'Moscow Club'. A história do longa, que é baseado em HQs (história em quadrinhos), filmes de mafiosos e no cineasta Quentin Tarantino, envolve uma noite cheia de reviravoltas e vingança.

Para dar vida a personagem, Thaila conta que reviveu um drama pessoal. “Eu tenho a história do meu pai parecida. Meu pai se matou, se envolveu com agiotas… teve muita coisa que eu trouxe [da minha vida]”, frisa ela, que não viu problemas em relembrar esse momento delicado.

"Foi uma catarse. Uma viagem muito doida entrar nisso assim. Reviver de uma forma diferente essa história pessoal, minha com meu pai. Tinha momento, obviamente, na construção de trazer o que eu tenho pra esse personagem, o que eu podia acrescentar da minha história. Mess (diretor e roteirista do longa) sabe o quanto pra mim foi importante viver essa personagem neste lugar específico do pessoal, quanto foi importante resolver de alguma forma o que é meio que impossível de ser resolvido. Foi muito bom", finaliza.

Ao ser questionada se era vingativa como sua personagem, a atriz brinca: "Sou zero vingativa. Eu esqueço o que as pessoas fazem, porque as pessoas brigaram comigo, porque eu briguei. Eu sou ariana, não guardo nada. Se eu não gostei, vou te falar. Acho uma qualidade, porque eu não tenho rancor nenhum, nada, de ninguém. Esse lado dela (Val) foi muito construído com a história dela mesmo. Lógico, pude trazer coisas minhas e usar, mas a vingança é toda da Val. Na história com meu pai, nem sei de fato o que aconteceu, quis saber direito o que aconteceu, porque eu acredito muito na justiça divina. Por um tempo eu fiquei: 'ah, quero saber o que aconteceu'. Depois, eu falei: 'não, a justiça divina é maravilhosa'.

Beijo em Ludmilla

Outro assunto que deu o que falar sobre o filme é o beijo entre Val e a namorada, interpretada pela cantora Ludmilla. "Primeiro, não é só o beijo da Ludmilla. É a Val beijando a namorada. Dois: a gente acabou de sair de uma polêmica sobre o Superman, no quadrinhos, onde as pessoas ainda não acham o normal, normal. Cada vez mais a gente tem que reforçar coisas tão óbvias. Espero estar representando, o que tem que ser representado", destaca ela, que afirma que a cantora foi muito desejada para o longa. "O Mess já tinha essa ideia na cabeça de ser uma mulher poderosa, forte, que tivesse relação com a música e gay, bissexual, enfim, que se relacionasse com a pessoa do mesmo sexo e a Lud é essa pessoa. A gente quis que tivesse a representatividade toda ali. E teve. A gente ficou muito feliz quando ela topou. E realmente a disposição dela... Ela chegou no set, a gente teve pouco ensaio com ela, então ensaiamos antes da cena e ela ali disposta. 'Vamos passar, vamos passar'. Super atenta, disponível a ouvir, a trocar. Agradecida. Foi ótimo gravar com ela, ela foi bem incrível", elogia Thaila.

Filme desafiador

Thaila abre o jogo sobre os maiores desafios de interpretar a personagem no filme, que foi gravado em apenas 12 dias, em São Paulo, durante a quarentena. "O maior desafio do filme inteiro foi construir essa personagem que estava muito desenhada na cabeça do Mess (diretor e roteirista). Ele tinha um desenho específico de voz, sotaque, o corpo, como ela anda. A gente queria fazer um universo de quadrinhos que é real, mas não tão real. Então, tinha o andar diferente. Tudo era muito diferente. A gente quando entra pra ensaiar, a gente quer fazer experimentos. E ele: 'não. São dois passos aqui, você vai falar na orelha esquerda...'. Era tudo muito calculado. Foi tudo muito desafiador e difícil. Eu queria brigar com ele várias vezes. Não aconteceu. Quando chegamos no set, a gente entendeu. Porque se não tivesse sido coreografada cada cena, esse filme não teria acontecido em 12 dias", destaca.



Personagens com transtornos

No longa, cada personagem tem suas particularidades, como TOC (Transtorno Obsessivo Compulsivo), bipolaridade e até psicopatia. Questionada sobre seu maior defeito, Thaila, que está grávida de oito meses de seu primeiro filho, que se chamará Francisco, fruto de seu casamento com Renato Góes, brinca: "No momento, estou tendo esse probleminha de conectar o 'Tico e o Teco'. Mas eu sempre fui uma pessoa que sempre fiz 30 coisas ao mesmo tempo, sempre pensei em tudo, resolvia tudo e eu não estou conseguindo completar uma frase, um pensamento", diverte-se.