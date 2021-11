- Foto: divulgação

Luciano Scalioni ficou muito conhecido no Brasil pela primeira vez quando fez par romântico com a atriz Bruna Marquezine, na novela Araguaia. Pela brilhante atuação, conquistou um prêmio, fez outros trabalhos, mas ele sempre quis alçar voos mais altos. Determinado, se mudou de mala e cuia para Los Angeles, nos Estados Unidos!

Ele vem escrevendo seu nome na lista dos maiores DJs do mundo. Assinando como Scalioni, ele vem participando de grande festivais de Miami durante o Art Basel, como o Heart Festival, e este ano, novamente para o Art Basel, o evento da Hurry Up Slowly e Abracadabra. Scalioni tocara de novo ao lado de grandes nomes da musica eletrônica como Diplo, Guy Gerber e Seth Troxler.

"Sempre gostei muito de música eletrônica. Cresci escutando, evolui com a música e, com base nessa vocação, busquei o know how, aprendi fácil. Comecei com meus amigos compositores, tocando em shows e errando muito! Agora já tem mais de cinco anos que toco e está tudo indo na direção certa". declarou Luciano.