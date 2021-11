- Foto: divulgação

Publicado 24/11/2021 23:11 | Atualizado 24/11/2021 23:25

Sam Sabbá, ator mirim de 13 anos, está gravando a série musical “O Coro – Sucesso aqui vou eu”, como Arthur, para Disney Plus, com direção primorosa de Miguel Falabella e Cininha de Paula, além de estar em Cartaz, para Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolate onde vive o personagem ‘Mike TV’, uma criança viciada em TV e hater de chocolate.

O garoto pobre que acha um dos cobiçados bilhetes dourados que lhe dá o direito a visitar a misteriosa fábrica do chocolateiro Willy Wonka. Willy Wonka está há anos isolado em seus pensamentos e fantasias. Sai ao mundo para buscar um sucessor de coração puro que possa tomar seu lugar. Ele lança o concurso de busca a um dos cinco bilhetes dourados colocados aleatoriamente em suas barras de chocolates. As estratégias de cada um dos premiados para encontrarem os bilhetes começará a revelar suas formas de lidarem com situações e revelará suas personalidades.

Sam Sabbá, é nascido em Manaus, capital do Amazonas, e vive atualmente em São Paulo, onde descobriu nesse universo um mundo novo, na nova cidade, vindo em busca do seu sonho com apoio de sua família, aprimorando seu processo de aprendizado. Fez alguns cursos como escola Wolf Maia, teatro musical no Estúdio Broadway e montagem infantil com Bernardo Berro, entre outros.