23/11/2021

Marcelo Filho, que acabou de dar vida ao personagem Siquém, da novela ‘Gênesis’, da RecordTV, poderá ser visto a partir de novembro na HBO Max. Ele integra o elenco de ‘Júpiter’, que tem direção, e roteiro, de Marco Abujamra, e protagonizada por Rafael Vitti e Orã Figueiredo.

Marcelo dá vida a Fagundinho, que na trama antagoniza com o personagem de Vitti e promete boas cenas na história.



"Ele é um jovem com um gênio muito forte, além de ser bastante ciumento e que odeia perder, seja na vida ou nos jogos (tema que norteia a história do filme)", explica Filho.



A produção conta a história de Júpiter (Rafael Vitti) que passa por uma série de perdas e descobertas depois de ser deixado pela madrinha que o criou na casa do pai, Mario (Orã Figueiredo) — que ele não sabia que existia. A convivência forçada entre os dois gera situações cômicas e desagradáveis.

Esse é o segundo longa de Marcelo, que já havia feito ‘Meu Passado Me Condena 2’ em 2015. O ator filmou ‘Júpiter’ quando estava com 19 anos, em 2017, e não esconde a ansiedade em ver o resultado.



"Foi maravilhoso fazer esse trabalho com uma equipe tão maravilhosa! Foi meu primeiro papel de destaque em um longa e me dediquei muito. Aproveitava para aprender com cada um e todos foram muito atenciosos e me ajudaram muito durante o processo. Estou bem ansioso para a estreia, foi um trabalho com uma equipe muito talentosa e acredito que o público vá curtir muito", ressalta Marcelo.