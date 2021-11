- Foto: divulgação

Foto: divulgação

Publicado 23/11/2021 21:49 | Atualizado 23/11/2021 21:50

O ano de 2021 têm sido de superação para o ator Fernando Sampaio. Ator interpretou o famoso personagem Gahiji na novela da Record TV Os Dez Mandamentos. Em Junho, ele perdeu tudo que tinha por conta de um incêndio ocorrido em sua casa localizada na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Agora, nossa coluna descobriu que o ator está reconstruindo o próprio lar com reformas finais no local, além de retomar a vida artística. Ele está confirmado no elenco do filme "Meninas não Choram", de Vivi Jundi.



"O sentimento agora é de superação e gratidão por tudo que está acontecendo. Minha vida mudou, amigos chegaram, os que ficaram e ajudaram, embora depois do fogo, muitos sumiram. Mas como se diz depois da tempestade, vem a bonança.", festeja o ator em um comentário em suas redes sociais, ele vai interpretar um enfermeiro na nova trama no cinema.



As filmagens do novo filme começaram oficialmente no último dia 11. Protagonizado pela estrela teen nacional Letícia Braga, o drama vai abordar sinais e sintomas da Leucemia em Crianças, mas ainda não tem data de estreia prevista.