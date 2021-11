- Foto: divulgação

Foto: divulgação

Publicado 24/11/2021 22:33 | Atualizado 24/11/2021 22:33

Ela, que desta vez está em cartaz com a peça "A Casa da Sogra", no Rio de Janeiro, diz que passou por um procedimento estético denominado "lifting temporal”.

“Neste momento em que as coisas aparentam voltar ao que eram antes, decidi subir novamente aos palcos com uma imagem mais leve, repaginada, relembrando tempos melhores", expressa Narjara.

A atriz revela que o "lifting temporal”, técnica designada para o levantamento da região temporal, foi realizado pelo cirurgião dentista Fabio Barros na cidade carioca.

Entenda sobre o procedimento feito pela atriz

Fabio explica que o procedimento não é cirúrgico e que reposiciona as estruturas do rosto de forma natural sem a necessidade de uma quantidade grande de preenchedores.

"É o reposicionamento do tecido, que sofreu com o tempo, a temida flacidez. O lifting temporal leva cerca de 40 minutos utilizando anestesia local e o resultado já se vê na hora com resultados melhores em no máximo uma semana", comenta.

O doutor afirma que o resultado dura de dois a três anos, dependendo do grau de flacidez e da qualidade da pele do paciente.

A peça

Narjara Turetta divide os palcos com Claudia Lira, Flávio Siqueira, Felipe Reis, Claudia Maal e Elci Soares. “A Casa da Sogra”, que é uma comédia de Aharom Avelino e direção de Andrade Sucesso e Gilbert Magalhães, fica em cartaz até o dia 28 de novembro, no Teatro Dos Grandes Atores.