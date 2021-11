- Foto: divulgação

Em novo programa Antônia, promete ser muito realista e jogar toda a transparência dos bastidores, querendo mostrar a verdade. Ainda muitos acontecimentos estão em segredo, mas tudo promete que será um grande sucesso, dando alusão ao nome.

A Atriz e Diretora Juliana Kelling, que está gravida de 8 meses, de sua primeira filha, diretora de grandes peças teatrais e alguns audiovisuais, foi convidada para dirigir um Talk show da apresentadora Antônia Fontenelli, onde considera ser um novo e promissor projeto.



O programa, que se chama "Merda para você", que na linguagem teatral significa "Muita Sorte para você" , será assinado pela produtora JK produções, da atriz Juliana Kelling, onde será inspirado na Broadway, mostrando todos os bastidores da vida real, com música, dança, convidados e uma plateia muito animada.



"Estou muito feliz com esse novo projeto. Antônia é muito talentosa e sincera, e é disso que a Tv e a internet está carente, de pessoas reais, pessoas que falam o que pensam e mostram realmente a realidade dos fatos, está sendo um trabalhado desafiador, mas muito gratificante, estamos fazendo o nosso melhor e com muito carinho para todos", Confessa.



Já Antônia - "Vamos acender a luz que se apagou nas pessoas, estamos atravessando um tempo sombrio e muitos não resistiram a pressão. Serei o disjuntor dessas pessoas." – Garante a apresentadora que não tem papas na língua, nunca.