24/11/2021

Natural de Americana, interior de São Paulo, a atriz e empresária Karina Dohme acumula um extenso currículo de trabalhos na televisão, no cinema e no teatro. Começou a estudar teatro e fazer campanhas publicitárias aos sete anos e em 1998 assinou seu primeiro contrato na Tv Globo como atriz, no consagrado seriado “Sandy & Junior”. Na época, Karina foi aprovada para interpretar a vilã ‘Gina’ no piloto inicial.

Entretanto, o piloto foi um sucesso, e a Globo comprou a ideia para fazer um especial de fim de ano. Os atores foram novamente testados e aprovados para fazer o especial de natal, que foi ao ar em dezembro de 1998. Registrando mais um número alto de audiência, a Globo decidiu colocar o seriado na grade com um programa dominical. Começaram os testes do zero e Karina tentou a vaga novamente, com mais de três mil pré-adolescentes disputando um papel.

Na sinopse inicial não havia um personagem para o perfil de Karina, mas Paulo Silvestrini, que era o diretor na época, viu o comercial dos bombons Garoto que Karina protagonizava e apresentou para Carlos Manga, diretor de núcleo. Ele se apaixonou pelo trabalho e pediu que ela estivesse no elenco. Foi então que a autora Maria Carmem Barbosa criou a Beth para que Karina pudesse interpretar. Foram mais de sete testes até ser confirmada no elenco do seriado.

A partir disto, o seu trabalho como atriz decolou. Foram mais de 80 campanhas publicitárias gravadas entre 1992 e 1998, incluindo “Bombons Garoto – Portas”, que foi vencedor do prêmio Profissionais do Ano; atuações em seriados como “Brava Gente” (2003), participação em “Malhação” (2004), “Sob Nova Direção” (2005), “Turma do Didi” (2009), “Os Caras de Pau” (2012), além das novelas “Beleza Pura” (2008), “Tempos Modernos” e “Amor à Vida” (2010), “Totalmente Demais” (2016), programa “Zorra Total” (2014), e muitos outros. No teatro, foram mais de 10 trabalhos nos palcos, incluindo interpretação de personagem em o musical “Tutti-Frutti” (2000) e “Amiga, vamos ao banheiro?” (2014), que também foi co-autora.

Atualmente, Karina Dohme integra o elenco de “Quanto Mais Vida Melhor”, novela da Rede Globo, onde interpreta a personagem Teca. “A minha personagem vem me dando a oportunidade de fazer algo totalmente diferente, algo que as pessoas nunca me viram fazer na TV. Estou ansiosa para ver como será a repercussão, se eu serei muito odiada, ou se a Teca vai virar uma vilã de estimação”, ela comenta. A obra está prevista para estrear em novembro, no horário das 19h.

A atriz se encontrou como empreendedora e possui dois mercados de produtos saudáveis e naturais no interior de São Paulo: o Quinoa Natural, oferecendo mais de 4 mil produtos, entre eles, granel, laticínios, congelados, mercearia, cuidados pessoais, cosméticos, etc. Ela é uma das sócias da marca Nut Me, indústria do universo saudável que fabrica Nuts, granolas e chocolates. Karina Dohme também é formada em Psicologia.