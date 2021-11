Igor Jansen - Foto: divulgação

Igor JansenFoto: divulgação

Publicado 24/11/2021 23:05

O ator Igor Jansen, que interpretou João na novela do SBT As Aventuras de Poliana, que está com muito sucesso no Netflix, voltou a gravar a nova fase da novela: Poliana Moça e nos revelou em live novos projetos e novidades, inclusive sobre convite para séries:

"Com certeza, surgiu vários convites. Já recebemos propostas de streamings, de projetos internacionais, mas por conta de tudo isso que aconteceu, que passamos, foi tudo adiado, porém projetos estão a vir". revela Igor.

Conversamos sobre a espectativa da viagem a Orlando, que por conta da pandemia havia sido adiada: "O primeiro lugar que quero conhecer é a Universal e também os parques de diversão". contou Igor.

Sobre o projeto do livro

"O livro já está pronto, finalizamos a produção na pandemia... Eu não quero lançar um livro só pela internet, eu gosto do calor humano, eu gosto de estar lá, fazer presença, de estar junto, de tirar foto, de tarde de autógrafo mesmo... Então tenho o pensamento de lançar o livro quando for permitido nas livrarias a aglomeração, a galera juntar lá, ter tarde de autógrafo, presença nas livrarias. E nesse livro contar toda minha trajetória, cada detalhe de minha história de vida". revela Igor.

Sobre Moda...

"Eu adoro o mundo da moda. Eu vim a curtir mais ainda na pandemia porque a gente passou a ter contatos com conteúdos de pessoas de vários cantos do mundo". contou ele.

Mais novidades: Musical para 2022.

"Eu sempre tive interesse em fazer musical. Eu sempre tive dúvida de como é fazer musical porque eu sempre fui assim de olhar o filme e querer entender o que acontece por trás e também olhar o musical e querer entender o que acontece por trás então quando a gente chegou aqui em São Paulo meus pais me levaram a vários musicais que estavam acontecendo naquela época, lá em Fortaleza a gente não tem essa cultura, esse apoio tão grande que aqui em São Paulo tem. Então eu fiquei encantado, queria por que queria fazer mas na época por conta da novela, da rotina de gravação, acabamos adiando esse projeto então agora recebemos o convite pra fazer o Thirteen que tem previsão para estrear em março de 2022".

