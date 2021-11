- Foto: divulgação

Publicado 26/11/2021 00:37

Após participar do “The Voice Kids”, Mendes comemora evolução: “Estou preparado”, se sente pronto para o mercado profissional da música.

“Sempre dá aquele medinho de entrar em algo tão grande, claro! Mas confio que vou fazer meu máximo. Então sim, dá um pouquinho de medo, mas estou preparado para desbravar todo esse caminho que tenho pela frente”, deseja.

E completa: “Quando saí do programa não tinha muita experiência em produção de música em si e aprendi tanto na experiência quanto como nesses estudos. Sempre ouvia muita música, então já tinha algumas ideias e tudo assim na minha cabeça, mas questão de produção mesmo, foi uma primeira experiência. Foi um tempo muito bom para amadurecer, aprender e estudar para conseguir fazer este projeto”, explica.

Aos 15 anos ele já canta com uma visão de mercado e letras potentes. “Meu Lugar” fala de onde a pessoa se sente mais seguro, aquele local em que o tempo para. “Tenho 15 anos e a maioria das minhas músicas são inspiradas em momentos reais e sentimentos meus. Só que essa foi uma das únicas músicas que a gente escreveu para o público em si assim… Para as pessoas que já vivenciaram essa experiência se identificarem”, relata.Com fortes inspirações gringas como Shawn Mendes, Ed Sheeran, Kanye West, Tyler, the Creator, ele também olha para o mercado interno. “Gosto muito do Luan Santana, do trabalho dele. É muito bem feito. Mas musicalmente minhas canções refletem mais os meus ídolos internacionais”, conclui reforçando respeitar a produção nacional.