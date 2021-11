- Foto: divulgação

O filme Secrets (Segredos) conta a história de Noah (Emiliano Ruschel) e Naomi (Danni Suzuki), um casal símbolo de uma união perfeita, que depois de uma festa beneficente para arrecadar fundos para salvar um centro cultural em Joinville, retorna para sua casa em Passo Fundo, no caminho percebemos que essa imagem perfeita está quebrada. O filme fala sobre a falta de verdade e dialogo nas relações, agressões psicológicas do cotidiano, aborto e como a proteção diplomática pode mudar o caráter de uma pessoa.



Naomi, sofisticada e com grande senso de justiça, brasileira, mas cidadã do mundo, filha única de uma família tradicional, influente e rica. É a filha perfeita para a imprensa, a “Daddy’s little girl”. Hiroshi, seu pai, vivido pelo ator (Carlos Takeshi), um empresário bem-sucedido está sempre viajando, e Naomi passou a conviver muito com sua mãe Miwa (Lumi Kin) e a melhor amiga de sua mãe, Antonia (Edna Aguiar), que vivem um relacionamento escondido. Naomi estudou nos melhores colégios internos e se formou pela renomada Yale University, onde conheceu o marido Noah, mas nunca teve que se esforçar para nada, embora não seja uma garota mimada. Seu casamento, depois de 7 anos, está sem brilho e quase em pedaços. Ela quer “consertar” as coisas com o marido, mas as circunstâncias só pioram a situação.



Noah é um diplomata bem-sucedido, um jovem representante da Suíça que cresceu na Europa e estudou nos Estados Unidos na prestigiada Yale University. É ambicioso e inteligente, e percebeu logo cedo que o sucesso e o dinheiro não estavam no mundo do direito, mas na política. Por onde passa, Noah chama a atenção pelo seu charme e magnetismo, porém, seu coração pertence à jovem Naomi, porem no meio das rachaduras em seu relacionamento conhece Angel (Sammy Lee) com quem irá viver uma noite que irá mudar a sua vida pra sempre. Entre o anoitecer e amanhecer todas as histórias se cruzam, trazendo todos os segredos pra luz do dia.



O filme conta com grande elenco, além de Danni Suzuki e Emiliano Ruschel como protagonistas, temos a estreia de Sammy Lee e Pri Vaz além dos veteranos do cinema nacional e internacional Monique Lafond e o ator inglês David Herman.

PRODUÇÃO HOLLYWOODIANA NO SUL DO BRASIL

Focado na construção de um mega estúdio e formação de profissionais em Passo Fundo no RS o ator, produtor e diretor que viveu 7 anos em Los Angeles atuando como ator e diretor, também teve uma carreira sólida como ator premiado no filme “Pra Sempre Nunca Mais” e nas diversas produções de longas como “VIPs” com Wagner Moura e “The Game of Their Lives” com Gerard Butler, além de novelas na Globo e Record.



“Temos um Brasil continental e no Sul temos a possibilidade de fazer filmes com tons, cores e locações que poderiam ser em qualquer lugar do mundo". revela Emiliano Ruschel.



“As cidades do sul têm locações magníficas e tão belas quanto as grandes locações na Europa e EUA, temos cânions, serras, praiais e paraísos inexplorados ainda por produtoras Brasileiras." , afirma o produtor executivo Marcelo Caldas.



“O Rio Grande do Sul e Santa Catarina será a nossa Brasilwood, afirma o produtor executivo - Marcelo Caldas”



Com o aumento do consumo do mercado do audiovisual global, o número de produções aumenta na retomada pós-pandemia. As distribuidoras investem na produção de novos conteúdos e as demandas das plataformas digitais crescem a cada dia. E a busca por conteúdos com apelo internacional aumentaram e nesse sentido Emiliano Ruschel, que é ator e diretor do filme “Maverick - Caçada no Brasil”, já possui uma trajetória no segmento de filmes internacionais. Falado majoritariamente em inglês, o filme foi rodado em Los Angeles e em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Com o título original “Maverick Manhunt Brazil”, foi lançado nos cinemas em dezembro de 2016 e passou pelo Telecine Action, Canal Brasil e atualmente está no canal AMC. Nas plataformas digitais o filme chega a mais de 130 países através da Amazon Prime.

No dia 22/11 inicia suas filmagens no Rio Grande do Sul e Santa Catarina do primeiro longa.