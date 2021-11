- Foto: divulgação

Foto: divulgação

Isabella Casarini, agora com visual novo, a intérprete da Skatista Glinda e Vinícius Marinho, o intérprete do Robô Tyron 667, ambos atores teens da Série Bugados, do Canal Gloob, participam de mais um Clipe do canal, o na Batida Juntaê, que tem direção de Romi Atarashi, pela gravadora Gloob Discos, e já bate mais de mais de 25.026 visualizações.

O Novo Clipe na Batida JUNTAÊ do Mundo Gloob, está incrível! Bem alto astral e divertido. Além dos dois atores, o clipe conta ainda, com os atores do canal Manu Blear, Sienna Belle, Samuel Minervino, Stéfano Agostini, Nathália Costa, entre outros.



Vinicius encerrou agora, sua participação no primeiro Reality do Canal, o Fuja se For Capaz, onde sua equipe, a Liga do Vini, ficou em quarto lugar na competição. Assiste aqui - novo Clipe do Juntaê: https://www.youtube.com/watch?v=g0RJ85Q2ASE Vinicius encerrou agora, sua participação no primeiro Reality do Canal, o Fuja se For Capaz, onde sua equipe, a Liga do Vini, ficou em quarto lugar na competição.

Já Isabella Casarini, alongou as madeixas, para aproveitar as férias da temporada de Bugados. Ela abandonou os cabelos curtinhos com mechas vermelhas, adotando um visual de cabelos longos, pretinhos do jeito que ela sempre gostou.