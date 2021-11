Babenco, de Bárbara Paz, é o escolhido para representar o Brasil no Oscar 2021 - Divulgação

Publicado 29/11/2021 12:03

Rio - 'Babenco – Alguém tem que ouvir o coração e dizer: Parou', recebeu quatro prêmios no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro 2021: Melhor Documentário, Melhor Direção, Melhor Montagem Documentário (Cao Guimarães e Bárbara Paz) e Melhor Som (Rodrigo Ferrante, Miriam Biderman, ABC e Ricardo Reis, ABC). O documentário foi a indicação do Brasil ao Oscar 2021. Este foi o primeiro longa-metragem da diretora, que voltou a Veneza este ano com seu curta-metragem 'Ato', que foi selecionado para a 45ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, Festival de Vitória, 31º Cine Ceará e Festival do Rio.