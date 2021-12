Mariah Carey bomba nas redes sociais nesta quarta-feira: ’Já pode tirar do freezer’ - Reprodução

Publicado 01/12/2021 11:40

Rio - Foi dada a largada para uma das épocas mais aguardadas do ano: rabanada, peru de Natal, panetone, aquele famoso questionamento sobre as passas na comida, canções natalinas.... E, por falar em músicas de Natal, o Twitter está em polvorosa nesta quarta, dia 1º de dezembro. Só se fala em Mariah Carey e na já tradicional música "All I Want For Christmas Is You".

"Começou dezembro e já podemos 'descongelar' Mariah Carey", brincaram os internautas nas redes sociais. Isso porque a música "All I Want For Christmas Is You", da cantora americana, já virou tradição nesta época do ano. Assim como "Então É Natal", da cantora brasileira Simone.

De acordo com o Spotify, os internautas já começaram a ouvir "All I Want For Christmas Is You" em novembro, logo após o Halloween. E nesta quarta, Mariah está entre os assuntos mais comentados do Twitter. Será que a cantora americana roubou o lugar de Simone no coração dos brasileiros?