Publicado 01/12/2021 13:48

Rio - O YouTube divulgou, nesta quarta-feira (1º), cinco listas com os maiores destaques do Brasil na plataforma durante o ano: Vídeos em Alta, Top Criadores, Top Clipes de música, Criadores Revelação e Top Criadores de Shorts.

Entre os principais vídeos e criadores assistidos neste ano foi possível perceber algumas tendências, como os games, que continuam a ganhar espaço. No Brasil, as finais do Mundial de Free Fire foram sucesso absoluto, com mais de 12 milhões de visualizações, um fenômeno que se destaca como um dos jogos mais populares no país, enquanto criadores do segmento estão presentes tanto na lista de Top Creators (Robin Hood Gamer, Geleia e Felipe Neto) quanto na de Criadores Revelação (Athos).

Confira a lista completa:

VÍDEOS EM ALTA



Com base em visualizações locais de vídeos enviados em 2021, exceto videoclipes, trailers e vídeos infantis.



Fonte: dados do Google, 1º de janeiro - 15 de novembro de 2021.



Mundial de Free Fire - FINAL | FFWS - Free Fire - Brasil



Oh Juliana PARÓDIA - MC Niack - Pâmela e Rodrigo



Psiquiatra - Whindersson Nunes



A Maria Alice nasceu! - Virgínia Fonseca



O nascimento do nosso filho - Noah nós te amamos! - Invento na Hora



SIDOKA - Podpah #214 - Podpah



Apenas 2 ingredientes! Pronto em 5 minutos - Pobre na cozinha



Veja o que você não deve enviar no Whatsapp!! - Você Sabia?



VIRGÍNIA FONSECA - PODDELAS #033 - POD DELAS



Se os móveis falassem 3 - O Que Não Dizer Oficial





TOP CLIPES DE MÚSICA



Com base em visualizações locais de videoclipes oficiais enviados em 2021, exceto trailers e vídeos infantis.



Fonte: dados do Google, 1º de janeiro - 15 de novembro de 2021.





Israel & Rodolffo - Batom De Cereja (Aqui e Agora)



Os Barões da Pisadinha - Esquema Preferido (Ao Vivo)



Matheus Fernandes e Dilsinho - Baby Me Atende (Clipe Oficial)



Raí Saia Rodada - Tapão Na Raba (Clipe Oficial)



MC Don Juan, MC Davi e MC Pedrinho - Bipolar (GR6 Explode) DJ 900



DJ Boy, MC's V7, Letto, Leozinho ZS, IG, Joaozinho VT, Davi e Kako - Coração Gelado 2



Zé Vaqueiro - Volta comigo bb (Clipe Oficial)



MC Poze do Rodo - Vida Louca (prod. Neobeats)



Brisa Star ft Thiago Jhonathan - Se Joga No Passinho (Videoclipe Oficial)



MC Poze do Rodo | Bielzin | PL Quest | MC Cabelinho (prod. Neobeats) - A Cara do Crime (Nós Incomoda)





TOP CRIADORES

Com base nos inscritos locais ganhos em 2021, excluindo canais de artistas, marcas, empresas de mídia e conteúdo infantil.



Fonte: dados do Google, 1º de janeiro - 15 de novembro de 2021.



Robin Hood Gamer



Podpah



Você Sabia?



FLUXO



Virgínia Fonseca



Geleia



Felipe Neto



Enaldinho



T3ddy



Piuzinho





CRIADORES REVELAÇÃO - Breakout Creators



Com base nos inscritos locais ganhos em 2021, excluindo canais de artistas, marcas, empresas de mídia e conteúdo infantil. Apenas canais com crescimento de + 200% YoY em 2021 (triplicando de tamanho).



Fonte: dados do Google, 1º de janeiro - 15 de novembro de 2021.



Athos



Tainá



Vanessa Lopes



Pobre na cozinha



Lkzinhu



Dani Nobrega



POD DELAS



Clara Garcia



Inteligência Ltda.



Canal do Cremosinho





TOP CRIADORES DE SHORTS



Com base nos inscritos locais ganhos em 2021. Apenas criadores especializados em conteúdo curto.



Fonte: dados do Google, 1º de janeiro - 15 de novembro de 2021.



Jooj Natu



Irmãos Lemos



Tutu Sangome TV



CLEPTON



Léo Léo



Oli Natu



Guilherme Tank



O Netinho



No Matinho



Bem Humorado