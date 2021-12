Maitê Sasdelli é a vencedora do concurso de vagina mais bonita do Brasil - Reprodução Internet

Publicado 01/12/2021 13:40 | Atualizado 01/12/2021 15:03

Rio - O concurso para escolher a vagina mais bonita do Brasil já tem uma grande campeã. A carioca Maitê Sasdelli é a ganhadora do título de beleza e também do prêmio de R$ 5 mil. O concurso de vagina mais bonita do Brasil foi criado pela influenciadora digital Ana Otani. As fotos das concorrentes ficaram disponíveis para os assinantes do site de Ana, que puderam votar na sua candidata preferida. Para ter a chance de votar, os assinantes precisavam pagar uma mensalidade de R$ 69.

Em primeiríssimo lugar, Maitê quase não conseguiu participar do concurso. Ela não estava entre as 16 candidatas selecionadas para participar inicialmente da competição, mas conseguiu entrar após uma desistência. A carioca teve 59,3% dos votos, enquanto mineira Anni Parreiras ficou em segundo lugar com 28,8% e a paraibana Larissa Barbosa, com 11,9%, ficou na terceira posição.

Vale lembrar que a realizadora do concurso, Ana Otani, é aquela escritora de contos eróticos que certa vez tentou leiloar a própria virgindade. Ela contou a um site de Santa Catarina que teve a ideia do concurso para apimentar as suas redes sociais. "Os assinantes já estavam cansados de ver a minha (vagina)", afirmou ao ND+.