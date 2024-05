Cavalo Valente Caramelo recebendo atendimento na Universidade Luterana do Brasil (Ulbra) - Reprodução

Cavalo Valente Caramelo recebendo atendimento na Universidade Luterana do Brasil (Ulbra) Reprodução

Publicado 10/05/2024 10:10 | Atualizado 10/05/2024 10:38

Alçado a símbolo das enchetes no Rio Grande do Sul após ficar ilhado em um telhado , o cavalo Valente Caramelo está com os parâmetros clínicos estáveis e segue em recuperação. O quadro de saúde foi atualizado pela equipe médica que acompanha o animal nesta sexta-feira (10).

Ele está internado na Universidade Luterana do Brasil (Ulbra) sob o acompanhamento da veterinária Mariangela Allgayer. Segundo a médica, a evolução é bem favorável e o cavalo já consegue se alimentar com grama. O tratamento segue para a fisioterapia.

A professora Mariângela, do Hospital Veterinário da Ulbra, nos atualizou sobre o quadro de saúde do Caramelo. Nosso amigão se mantém estável! pic.twitter.com/LKAsVjLttS — Ulbra (@ulbrabr) May 10, 2024

Sobre o tutor, o veterinário Henrique Cardoso informou a RBS TV que ainda não se sabe quem é exatamente o dono do animal. Segundo ele, diversas pessoas se apresentaram como proprietários, mas não conseguiram confirmar a veracidade.

Eu sei que deve ter muita gente querendo dar um lar a ele… Mas saibam que nós também queremos muito! Tem espaço pro Caramelo ser muito feliz, viver livre e receber muito amor no Rancho, né, @brunogagliasso? https://t.co/RgOHClPkjz — Giovanna Ewbank (@gioewbank) May 9, 2024 Gente, eu não tenho o contato do pessoal que está cuidando do Caramelo.



Avisei pessoas q auxiliaram no resgate sobre meu interesse em adotá-lo, mas até agora não tive resposta.



Se puderem avisá-los, agradeço muito. Quero trazê-lo pro RJ e dar uma vida de Rei pra ele. — Felipe Neto (@felipeneto) May 9, 2024

Cinco dias ilhado

Filmado na quarta-feira (8) em cima de um telhado tentando fugir das enchentes que afundaram a cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul, Caramelo virou alvo de apelo popular para que fosse resgatado. Na quinta-feira (9), bombeiros de São Paulo e militares mobilizaram oito embarcações para resgatar o animal.

A operação iniciou as 6h00 e foi concluida após cinco horas. Para retirar o cavalo, a equipe de resgate precisou sedá-lo e colocá-lo deitado dentro de um dos botes. O salvamento era considerado de risco devido tanto as condições de Caramelo (que estava a pelo menos cinco dias ilhado) como do telhado (feito de zinco e escorregadio).

O Caramelo (sim, é O Caramelo!) foi resgatado! Depois de cinco dias ilhado, o cavalo foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros e trazido ao Hospital Veterinário da Ulbra, onde vai receber todo o tratamento com muito carinho por toda a nossa equipe. ❤ pic.twitter.com/8IALfdev9z — Ulbra (@ulbrabr) May 9, 2024

Segundo o capitão Augusto Moscardi, veterinário da Polícia Militar do Distrito Federal, em entrevista para a GloboNews, também era preciso ser rápido para levá-lo a terra firme, já que um animal de porte como Caramelo, que pesava cerca de 350 kg, não pode ficar muito tempo deitado.

Ao chegar na margem, o cavalo foi imediatamente levado a Universidade Luterana do Brasil para receber os principais atendimentos. Segundo a instituição, ele está sendo acompanhado por uma equipe de veterinários, residentes e voluntários. Inclusive, foi na Ulbra que desfizeram a informação de que Caramelo era uma égua