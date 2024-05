Neto durante o programa "Os Donos da Bola" - Reprodução/Band

Publicado 09/05/2024 19:15 | Atualizado 09/05/2024 19:17

Publicado 09/05/2024 19:15 | Atualizado 09/05/2024 19:17

cavalo Caramelo, que ficou ilhado durante cinco dias no telhado de uma casa na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul, e foi resgatado nesta quinta-feira (9). A ideia do ex-jogador é levar o animal para seu sítio, localizado em sua cidade natal, Santo Antônio de Posse, interior de São Paulo. Rio - O apresentador Neto se dispôs a adotar o. A ideia do ex-jogador é

“Eu estou feliz demais com a ”Caramela". Quero adotá-la para levar para o meu sítio. Eu mando buscá-la aonde ela estiver", disse Neto durante o programa "Os Donos da Bola" desta quinta.

foi resgatado por bombeiros de São Paulo, militares e voluntários, que usaram oito barcos para retirar o animal. Inicialmente, divulgou-se a informação de que o animal seria uma fêmea, e por isso Neto se referiu ao cavalo adotando o feminino. No entanto, mais tarde, o Hospital Veterinário da Ulbra confirmou se tratar de um macho. Caramelo, que usaram oito barcos para retirar o animal. Inicialmente, divulgou-se a informação de que o animal seria uma fêmea, e por isso Neto se referiu ao cavalo adotando o feminino. No entanto,

Neto também anunciou que irá leiloar itens de futebol para arrecadar fundos para as vítimas do Rio Grande do Sul. Entre os objetos, estão uma camiseta do zagueiro Murillo, ex-Corinthians e hoje no Nottingham Forest, da Inglaterra, e uma do Timão estão na lista, além da bola da final do Campeonato Paulista deste ano entre Palmeiras e Santos.