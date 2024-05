Festa dos jogadores do Bayer Leverkusen - Kirill Kudryavtsev/AFP

Publicado 09/05/2024 18:36

Irlanda - Bayer Leverkusen e Atalanta são os dois finalistas da Liga Europa 2023/24. Nesta quinta-feira, 9, os dois times levaram a melhor sobre Roma e Olympique de Marselha, respectivamente, e avançaram no torneio. A grande decisão está marcada para acontecer no dia 22 de maio (quarta-feira), às 16h (de Brasília), em Dublin, capital da Irlanda.

Classificação do Leverkusen

O Bayer venceu a Roma no jogo de ida por 2 a 0. Nesta quinta, os alemães perdiam a partida em casa por 2 a 0 até os 37 minutos da etapa complementar, quando Gianluca Mancini (contra) descontou. Já aos 52 minutos, Josip Santic apareceu para deixar tudo igual no marcador.

Cabe ressaltar que o resultado manteve a invencibilidade do Bayer Leverkusen na temporada. Agora, são 40 vitórias, nove empates e nenhuma derrota. De acordo com o site "SofaScore", o time alemão virou o dono da maior invencibilidade da história do futebol europeu.

Classificação da Atalanta

Jogadores da Atalanta celebram ida à final da Liga Europa Isabella Bonotto/AFP

No jogo de ida, a Atalanta empatou com o Olympique de Marselha em 1 a 1. Já nesta quinta-feira, dentro de casa, os italianos venceram os franceses por 3 a 0. Ademola Lookman, Matteo Ruggeri e El Bilal Touré fizeram os gols do jogo.