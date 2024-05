Sede da Fifa: entidade é pressionada para mudar novo Mundial de Clubes, em 2025 - AFP

Publicado 09/05/2024 18:26

O sindicato dos jogadores profissionais (FIFPro) e a Associação Mundial das Ligas - que representa 46 competições nacionais, como os cinco principais da Europa - ameaçam entrar na Justiça contra a Fifa e o Mundial de Clubes de 2025. As duas organizações reclamam do calendário apertado e enviaram uma carta à entidade máxima do futebol para pedir mudança de data no novo torneio de clubes, que terá Flamengo e Fluminense.



De acordo com reportagens do jornal 'The Times' e do site 'The Athletic', FIFPro e a associação de ligas estão preocupadas sobre o aumento de jogos internacionais no calendário dos clubes. No documento enviado à Fifa, eles citam o impacto no bem-estar dos jogadores e na organização das competições nacionais.

Eles argumentam que o novo Mundial de Clubes, com 32 equipes e disputado em 29 dias, dará ainda menos tempo de descanso aos jogadores, já que coincide com as férias de fim de temporada do futebol europeu. E fazem ameaças caso a entidade não tome medidas para mudar essas datas, inclusive com ações na Justiça.

O texto ainda diz que as organizações já procuram por aconselhamento externo. Entretanto, não apresenta sugestões para solucionar o problema do calendário inchado.



Ao todo, o Mundial de Clubes de 2025, que será nos Estados Unidos, terá 63 partidas entre 15 de junho e 13 de julho. Mas a Fifa alega que alinhou o calendário para que o torneio permita tempo suficiente até o início da temporada europeia e reforça que representa apenas 2,3% dos jogos a nível de clubes no ciclo de quatro anos.

Entre os brasileiros, Flamengo, Fluminense e Palmeiras estão classificados para a primeira edição. A Conmebol ainda tem outras três vagas, sendo que duas sairão pelo ranking e a outra será do campeão da Libertadores, desde que não seja um dos três brasileiro.