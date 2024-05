Rodinei em ação pelo Olympiacos, da Grécia - Marilia Vasilakopoulou

Publicado 09/05/2024 18:14

Rio - O lateral-direito Rodinei, ex-Flamengo, pode ser uma das novidades na convocação da seleção brasileira para a Copa América, que será divulgada nesta sexta-feira (10). Nas últimas semanas, durante uma viagem à Europa, a comissão técnica de Dorival Júnior procurou o jogador para uma conversa. A informação foi divulgada primeiramente pelo "UOL".

Rodinei se encontrou com o auxiliar Lucas Silvestre e o analista Pedro Sotero no dia 1º de maio. No dia seguinte, os dois acompanharam a vitória por 4 a 2 do Olympiacos-GRE, time de Rodinei, sobre o Aston Villa-ING, pela semifinal da Conference League, em Birmingham, na Inglaterra.

Além da conversa com Rodinei, Lucas e Pedro também tiveram encontros com Raphinha e Vitor Roque, do Barcelona. O técnico Dorival Júnior e o gerente técnico Juan também foram à Europa para observações, mas não participaram dos encontros.



Rodinei é um velho conhecido de Dorival Júnior. Em 2022, o treinador foi um dos responsáveis por conseguir fazer o lateral dar a volta por cima no Flamengo e ser titular nas conquistas da Libertadores e da Copa do Brasil. Neste temporada, o jogador coleciona 44 jogos, três gols e seis assistências pelo Olympiacos.