O prefeito Eduardo Paes participou da cerimônia de abertura da Bienal do Livro, nesta sexta-feira (3) - Beth Santos/Prefeitura do Rio

Publicado 03/12/2021 18:37 | Atualizado 03/12/2021 18:53

Rio - O prefeito Eduardo Paes (PSD) esteve na cerimônia de abertura da 20ª Bienal do Livro Rio, na tarde desta sexta-feira (3). Durante o evento que ocorre no Riocentro, Zona Oeste da cidade, o político relembrou a polêmica que aconteceu na edição de 2019, quando o então prefeito Marcelo Crivella mandou recolher uma HQ que trazia uma cena de dois personagens masculinos se beijando.

"Em nome dos cariocas, quero me desculpar com quem organiza a Bienal pelos absurdos que aconteceram em 2019, em termos de preconceito, intolerância e censura inaceitáveis no nosso país. O Brasil precisa cada vez mais apostar na leitura, e o Rio está fazendo isso", declarou Paes na abertura do evento literário. O prefeito estava acompanhado pelos secretários de Cultura, Marcus Faustini, e de Educação, Renan Ferreirinha.

Após adiamentos, a Bienal Internacional do Livro acontece a partir desta sexta-feira até o dia 12 de dezembro , no Rio de Janeiro. Para atender todos os protocolos sanitários, a 20ª edição do evento terá seu público limitado a turnos, além de ser obrigatório apresentar comprovante de vacinação e permanecer de máscara dentro do espaço. De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura, é esperado que cerca de 400 mil pessoas visitem os três pavilhões do Riocentro durante os dez dias de evento.

Prefeitura do Rio abre estande focado em literatura negra

A prefeitura do Rio de Janeiro participa da Bienal do Livro com um estande montado no Pavilhão Azul para promover a 29ª edição do festival Paixão de Ler. O objetivo é convidar nomes da literatura negra para debater assuntos como representatividades e ancestralidade. Entre os nomes confirmados, estão a escritora Conceição Evaristo, neste domingo (5), o ator e ex-BBB Babu Santana, no dia 10, e a atriz e cantora Zezé Motta, no dia 11.

O espaço tem capacidade para receber até 100 pessoas nas ações, não só da secretaria de Cultura, mas também da Mulher, da Juventude e de Governo e Integridade Pública. "A Cultura marca presença na Bienal com o estande Paixão de Ler completamente dedicado ao debate da literatura infanto-juvenil negra. Também estamos abrigando atividades de outras secretarias. Com isso, demonstramos que a Prefeitura é aliada do livro, e que a Bienal é um dos maiores ativos culturais da nossa cidade, que deve ser apoiada porque, além de tudo, gera inclusão, empregos, renda e desenvolvimento", afirmou o secretário Marcus Faustini.

Alunos da rede pública terão direito a voucher de R$ 20

A Secretaria Municipal de Educação informou, no mês passado, que 40.700 alunos da rede municipal receberão um cartão com o valor de R$ 20 para a compra de livros na Bienal do Livro. Quase 35 mil professores também tiveram direito a um voucher de R$ 200 para adquirir exemplares no evento ou através da loja virtual.

Presente na abertura do evento literário, o secretário de educação, Renan Ferreirinha, destacou a relevância do evento para a educação: "A Bienal é o quarto maior evento da cidade do Rio de Janeiro, só perde para Ano Novo, Carnaval e Rock in Rio. Para a gente da Educação, é o mais importante de todos, disparado. Um espaço não só de sonhar, mas de realizações", ressaltou.