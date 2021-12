DJ Ivis - Reprodução

Publicado 05/12/2021 17:08 | Atualizado 05/12/2021 17:16

DJ Ivis foi vaiado na noite deste sábado ao subir no palco do evento "Noite do Piseiro", que ocorreu na Estância Alto da Serra, em São Bernardo do Campo, no interior de São Paulo. O músico, que estava preso por acusações de agressão à ex-mulher, Pamella Holada, teve que deixar o show devido a recepção negativa da plateia, de acordo com relatos e vídeos que estão circulando nas redes sociais.

Gravações do momento em que Ivis recebe as vaias circulam em vídeos compartilhados nas redes sociais. Segundo relatos, ele logo deixou o palco com a reação da plateia. Ele foi solto no final de outubro deste ano, após passar cerca de quatro meses detido.

Pra ver: Tarcísio do Acordeon foi colocar o DJ Ivis no palco em um show ontem, e o público vaiou, tanto que ele saiu imediatamente. Que seja assim em todos os lugares, porque esse povo podre do piseiro vai continuar apoiando ele... pic.twitter.com/Gt7T8XNBdS — @fllp. (@Fellipe_HFF) December 5, 2021

Em 27 de julho, o músico foi indiciado pela Polícia Civil do Ceará por três crimes: lesão corporal, ameaça e injúria no âmbito da violência doméstica. Ele foi preso no dia 14 de julho, depois que vídeos de agressões contra a ex-mulher, Pamella Holanda, foram divulgados por ela nas redes sociais. A prisão aconteceu em um condomínio de luxo em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza. No mês passado, ele se pronunciou sobre o assunto, após deixar a prisão. "Sei que errei. Mas também sei que posso ser uma pessoa melhor", afirmou.