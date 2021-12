Larissa Manoela - AgNews

Publicado 05/12/2021 21:37 | Atualizado 05/12/2021 21:41

Larissa Manoela aderiu de vez o lifestyle carioca! Afinal, não é muito difícil ver a atriz e cantora desfilando sua beleza pelas praias do Rio. E, neste domingo, a paranaense aproveitou o dia de sol para dar um mergulho com os amigos na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste. Simpática, ela ainda acenou para os fotógrafos e ainda posou com fãs. Musa acessível que fala, né?

De biquíni branco, ela aproveitou para jogar altinha na areia e, claro, ainda caiu no mar com uma amiga para se refrescar do calor forte. Recentemente, Larissa postou para fotos usando um maiô nude e um vestido de tela e pedrarias, um dos looks de seu mais recente videoclipe, "Pagou de Superado". "Mais uma, porque amei esse look e estou vendo resultado da academia", comemorou ela sobre a silhueta torneada.