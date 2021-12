Hugh Jackman - Reprodução do Instagram

Publicado 05/12/2021 18:34

O ator norte-americano Hugh Jackman, de 53 anos, usou as redes sociais para incentivar seus seguidores a se imunizarem com a dose de reforço da vacina contra a Covid-19. Neste domingo, o astro que ficou famoso ao interpretar o personagem Wolverine na franquia X-Men, compartilhou uma foto tomando o imunizante e comentou: "reforçado".



Além de receber muitos elogios pela postura, já que o avanço da imunização populacional diminui as chances de novas variantes do vírus pelo mundo, internautas brincaram com o braço musculoso do galã. "Como a agulha não quebrou?", questionou um seguidor, com bom-humor.