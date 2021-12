Zoe e Sabrina Sato - Reprodução do Instagram

Zoe e Sabrina SatoReprodução do Instagram

Publicado 05/12/2021 17:36 | Atualizado 05/12/2021 17:39

Sabrina Sato estourou o fofurômetro do Instagram ao compartilhar uma sequência de fotos da pequena Zoe, sua primeira filha fruto do relacionamento com o ator Duda Nagle, neste domingo. Nas imagens, a menina aparece vestida com a fantasia da personagem Moana, tema escolhido para a festa de aniversário de três anos da garotinha. Uma verdadeira gracinha!



"Um amor que não sei explicar o tamanho. Zoe, mamãe te ama muito, minha Moana", escreveu Sabrina na legenda da postagem. Nos stories, e apresentadora tem mostrado um pouco mais dos detalhes da festa. Já nos comentários das fotos, a filha de Sabrina recebeu uma chuva de elogios. "Ah meu Deus. Como ela tá linda. E que carinha mais gostosa", disse a escritora Cris Guerra. "Que linda e fofa", comentou uma seguidora. "Princesinha mesmo", falou outra.