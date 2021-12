Pedro Scooby e Luana Piovani - Reprodução do Instagram

Pedro Scooby e Luana PiovaniReprodução do Instagram

Publicado 05/12/2021 19:26

Pedro Scooby usou as redes sociais para rebater acusações feitas por sua ex-mulher, a atriz Luana Piovani, sobre ele não ser um pai presente para os filhos dos dois. Eles foram casados entre 2013 e 2019, e são pais de Dom, de 9 anos, e os gêmeos Bem e Liz, de 6. Recentemente, a loira o acusou de ser um "pai relapso".

Neste domingo, Scooby rebateu a ex, sem citar nomes. "Faz uns dois dias que falaram algumas coisas de mim na internet. Eu não vou ficar discutindo pela internet. Acho que internet não é lugar de se debater a vida do filho, tem vários outros meios. Eu também não quero expor a vida deles, aqui", começou ele.



Na sequência, o surfista frisou que é dedicado aos filhos. "Quem convive comigo, quem já me cruzou e já viu como é a minha relação com meus filhos, sabe como sou dedicado como pai. Amo muito aquelas crianças. O maior presente é eles falarem: 'Papai, você é o melhor do mundo'. Eu tenho meus erros, também, como todos os pais e como mães também tem. Você ali aprende e melhora", disse.