Luan Santana faz homenagem a Marília Mendonça e Paulo Gustavo em showReprodução Internet

Publicado 12/12/2021 09:04 | Atualizado 12/12/2021 09:23

Rio - O meteoro está de volta! Neste sábado, Luan Santana fez seu retorno aos palcos com um show inesquecível no Rio de Janeiro. Com ingressos esgotados, o público fez questão de receber bem o cantor nesta primeira apresentação ao vivo desde o início da pandemia.

Luan, por sua vez, preparou um repertório especial para os fãs, com músicas desde o início da carreira, como 'Meteoro' e 'Você Não Sabe O Que É Amor', até sucessos atuais como 'Ilha' e 'Morena'.

Por marcar seu retorno aos palcos, o show já tinha uma carga emocional bem forte, mas o sentimento só se identificou quando Luan parou o repertório para fazer uma série de homenagens. Emocionado, o cantor lembrou os artistas que morreram nos últimos anos no Brasil. Luan citou Paulo Gustavo, Eduardo Galvão e Marília Mendonça. Ao falar de Marília, Luan lembrou da importância da cantora para o sertanejo. "Nossa rainha, nossa eterna rainha".

Após fazer uma oração, Luan cantou a música 'Aleluia', versão brasileira do clássico 'Hallelujah', levando o público aos prantos.

Confira um trecho da apresentação: