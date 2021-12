- Foto: divulgação

Com um personagem importante na história bíblica, uma viúva israelita que irá lutar pelo que é certo, mesmo arriscando seu pescoço, Giselle já gravou suas primeiras cenas no Paraná.

A preparação do núcleo é feita pela nossa eterna Narizinho, Rosana Garcia, com quem Giselle já travou uma grande amizade.

“Fiquei muito amiga da Rosana Garcia, preparadora com quem trabalhei nas primeiras cenas da personagem. Sou fã dela e fiquei ainda mais quando a conheci pessoalmente”, conta Giselle.

O convite para Reis surgiu na vida da artista logo depois que ela interpretou Raquel, em uma participação especial, na última fase de Gênesis. Reis tem estreia prevista para o primeiro semestre de 2022.