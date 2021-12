- Foto: reprodução

Foto: reprodução

Publicado 07/12/2021 22:26

Parentes e amigos chegaram ao velório de Mila Moreira, no Memorial do Carmo, no Caju, zona norte do Rio de Janeiro. O corpo da atriz foi velado e cremado hoje. Sempre vamos lembrar com muito carinho de suas personagens e carreira.

Em publicação no Instagram, Lilia Cabral afirmou que a causa da morte foi um mal súbito. Ela teve uma parada cardíaca proveniente de uma gastroenterite.

Antes de estrear em novelas da Globo, Mila começou a carreira aos 14 anos como modelo. Na emissora, participou de obras como "Plumas e Paetês", "Marrom Glacê", "Ti Ti Ti" e "O Astro" — ao todo, foram 20 novelas e cinco minisséries. A última participação foi em "A Lei do Amor", em 2016, com a personagem Gigi.

Em uma live no instagram de nosso colunista Marcos Michalak em 2020, Mila relembrou seus trabalhos na TV, confira: