- Foto: reprodução

Publicado 07/12/2021 21:51 | Atualizado 07/12/2021 22:05

Com a popularização do day trade, muitos brasileiros, sejam anônimos, sejam famosos, têm investido no mercado financeiro. Um exemplo disso é Márcio Kieling, que interpretou o cantor Zezé Di Camargo no filme "2 Filhos de Francisco" e, agora, está estudando e realizando operações na Bolsa de Valores.

Contudo, para quem está na área, como é o caso do investidor em opções binárias Mário Dhavilly, a chegada de figuras conhecidas do grande público é positiva. Até porque, como fez questão de lembrar, "embora ofereça a chance de alta lucratividade, a modalidade acabou sendo mal falada por pessoas que ignoraram o risco de prejuízo altíssimo e não obtiveram êxito em suas apostas".

Depois, questionado, ele foi categórico ao afirmar que para ter sucesso é necessário, antes de tudo, conhecimento prévio para tomar decisões assertivas. "Isso requer tempo, disciplina, disposição e estratégia", elencou.