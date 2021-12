- Foto: reprodução

Foto: reprodução

Publicado 07/12/2021 20:50

A apresentadora Xuxa Meneghel e a campeã do 'BBB21', Juliette, se conheceram nesta terça-feira (7) no ensaio do Prêmio Multishow e celebraram encontro nas redes sociais. No perfil oficial da emissora no Instagram, as artistas surgem abraçadinhas com um grande sorriso no rosto. "Encontro de rainhas. Sim, é oficial. Xuxa e Juliette estão juntas nos bastidores do Prêmio Multishow. Eu tô chique demais, né?", escreveram na legenda.



Nos comentários, Juliette celebrou o sonho realizado. "Ainda tô sem acreditar!", comemorou.

Enquanto Xuxa repostou a foto e disse: "E esse encontro??? Xuxa e Juliette no ensaio do Prêmio Multishow! Quem tá ansioso pra amanhã?".

O 28º Prêmio Multishow terá realidade virtual, pré-show e cerimônia transmitida nos canais oficiais do Multishow nas redes sociais e no canal fechado. No dia do evento, a transmissão começa às 20h15 no canal 'Humor Multishow' no Youtube e no site, com Blogueirinha mostrando tudo direto do tapete vermelho, como a chegada das celebridades, looks dos artistas e bastidores.



Em seguida, a partir das 21h15, no canal 'Música Multishow', também no YouTube, o público pode conferir shows e a transmissão de segunda tela dos influenciadores. O pré-show será marcado pela abertura de Xuxa. a eterna Rainha dos Baixinhos vai pousar com a nave espacial original para cantar clássicos como 'Lua de Cristal' e 'Arco-Íris', com Majur. Diversas apresentações serão transmitidas na internet e na cerimônia oficial, que começa 22:30.