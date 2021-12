- Foto: reprodução

Rafael Almeida, que vive há quatro anos na Flórida, e está à frente da produtora ReDream Films, foi o profissional escolhido para assinar a direção-geral do vídeo do novo single de Roberto Carlos. Trata-se de "A Cor do Amor", dueto com Liah Soares, presente na trilha sonora da novela "Um Lugar ao Sol", da Globo.

"Sempre me emocionei com as músicas do Roberto Carlos, porque é romântico, e eu também. Mas confesso que não esperava por essa oportunidade. Foi uma surpresa e alegria ter recebido a ligação dele me convidando para esse projeto. Sou grato à Liah pela generosidade em me apresentar como diretor para ele", declarou Rafael.

Essa, porém, não é a única novidade, não! Além de ter visto o primeiro filme que dirigiu, "A Força de Um Sorriso", sendo exibido no SBT, na Band e na RedeTV!, o seu trabalho como ator está no ar e em dose dupla na TV: como o pianista Luciano, na reprise de "Páginas da Vida", no canal Viva, e como Gustavo, na décima quinta temporada de "Malhação", no Globoplay.