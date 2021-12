- Foto: divulgação

Foto: divulgação

Publicado 07/12/2021 20:40

Paula Frank abandona as passarelas e TV pra ser modelo de Bolsas Amodelo de 37 anos que já desfilou nas passarelas do SPFW e já participou da novela Vidas em Jogo e Poder paralelo, entre outras. Desistiu das passarelas e Novela pra ser modelo de bolsas, nascida em Salvador começou com sua carreira aos 16 anos nas passarelas dos concursos de beleza chegou a concorrer a Miss Bahia até se mudar pra São Paulo onde entrou pra uma agência e começou os trabalhos nas passarelas até chegar o convite de uma grife e desfilar na passarelas do SPFW.

"Quando fui convidada tiver uma crise de ansiedade não comia nem dormia direito fiquei muito nervosa até quando comecei a ficar doente por não comer sempre me achando gorda não sai com as minhas amigas pra evitar de beber comer qual quer tipo de besteira,sempre foi meu sonho as passarelas até quando comecei a ficar doente procurei ajudar minha família me deu o maior apoio e resolvi abandonar tudo pra me cuidar, sofri muito comecei a ver um sonho uma carreira de anos indo embora". declara Paula.